ما الإصدارات التي حصل عليها السيسي بعد افتتاح معرض الكتاب؟

كتب - محمد عاطف:

أهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدرع الذهبي لمعرض الكتاب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي افتتحه في دورته الخمسين، اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لمصراوي: "أصر الرئيس على أن تقص طفلة من ذوي القدرات الخاصة، شريط دورة اليوبيل الذهبي، وهي الطفلة التي ظهرت في الصور تتناول المقص من يد الرئيس، وهي لفتة أثرت في جميع الحضور".

وأضاف: "أهدينا الرئيس أول نسخة من الإصدار الجديد لموسوعة "وصف مصر"، الذي أصدرته هيئة الكتاب هذا العام، كما أهدى الدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة مجلة قطر الندى المطبوعة على طريقة برايل، كما أهداه الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق، مستنسخ من مخطوط قنصوه الغوري الذي تمت إعادته من لندن بعد سرقته".

وتحاور الرئيس السيسي، مع الأطفال في الجناح الخاص بهم، وشاركهم بالرسم والتلوين.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في هذه الدورة 748 ناشرا عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.