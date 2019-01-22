وزير التموين: 80% ممن تم حذفهم من البطاقات التموينية "مظلومين"

كتب-إسلام ضيف:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن هناك عدد من المواطنين ظلموا خلال عمليات حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، مستكملًا: "٨٠% ممن تم شطبهم مظلومين".

وأضاف وزير التموين في كلمته خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد اليوم الثلاثاء: "30% منهم بيانات غلط، ولكن بعد إعدادنا لقاعدة البيانات الجديدة، لن يكون هناك أي أخطاء خلال عمليات تنقية البطاقات التموينية".

وأشار المصيلحي إلى أنه بعد توليه الوزارة وجد استهلاك القمح ٩٢٠ ألف طن شهريًا، و"الموازنة محطوطة ٨٠٠ ألف طن شهريًا، يعني ١٢٠ ألف طن فرق والطن بأربعة ألاف جنيه".

وتابع: "حاليًا استهلاكنا ٨٢٥ ألف طن قمح شهريًا، بفرق ١٠٠ ألف طن"، مستكملًا: "يجب علينا أن نرى الواقع كما هو وأي نوع من الفبركة في الواقع محدش هيساعدنا".