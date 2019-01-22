وزير التموين يدعو البرلمان لمناقشة "أضرار الدعم العيني" (صور)

وزيرة التضامن تدشن حملة "أنت البطل" بصورة "صلاح" من معرض الكتاب

كتب-إسلام ضيف:

تصوير - فريد قطب:

دعا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجلس النواب؛ لمناقشة "الأضرار المترتبة مع الاستمرار في الدعم العيني".

جاء ذلك في كلمته أثناء الندوة التي نظمها حزب الوفد اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

وقال المصيلحي: "لست ضد الدعم، والحل تغيير آلية صرفه، والمثال على ذلك تحول دعم الزيت والسكر لدعم نقدي مشروط".

وأضاف "النظام فيه خلل، ويجب لما نيجي نصلح الخلل، أن يكون المواطن مقتنع".