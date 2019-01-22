مرصد الإفتاء يشيد ببسالة القوات المسلحة والشرطة في مواجهة جماعات الإرهاب

كتب – محمود مصطفى:

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الارهابية لنشر العنف والدمار فى كل مكان .

وعلّق مرصد الافتاء على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، وعرضت فيه بعض نتائج جهود قوات الجيش والشرطة بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية، والتي نجحت في القضاء على 59 تكفيريا، وتدمير 56 عربة دفع رباعي يستخدمها العناصر التكفيرية في استهداف القوات.

وأكد مرصد الافتاء، أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة ، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الارهابية وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار .

وأوضح مرصد الإفتاء، أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الاجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالي مصر.

وشدد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصرى فى استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء علي جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم .

ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجامعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار .