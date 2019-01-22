برلمانية: مصر شهدت مليون حالة طلاق في 2018

(مصراوي):

أجرى الإعلامي عمرو أديب حوارًا مع كل من النائب محمد أبو حامد، والنائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والنائب سمير أبو طالب، حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق وكثرة الطلاق في المجتمع المصري.

وقالت أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن عام 2018 شهد مليون حالة طلاق، الأمر الذي أدى إلى وجود تفكك أسري خطير داخل المجتمع المصري الأمر الذي يستدعى إحداث تغير في القوانين الأسرية بحيث تلمس الحالة النفسية ومصلحته بالإضافة إلى توفير حياة أفضل للأطفال، وتابع: "التفكك الأسري موجود على الأرض ولابد من مواجهة والعمل على علاجه".

واستكمل النائب محمد أبو حامد، قائلاً: "بشكل حاسم أول فبراير سيبدأ مناقشة مقترحات مشروع قانون الأحوال بما يتماشى ومصلحة الزوج والزوجة والطفل معًا"، مشددًا على ضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يأتي في إطار تقييم شامل للوضع المصري.