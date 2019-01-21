مفتي الجمهورية يبحث التعاون الديني مع وفد أفغانيًّ رفيع المستوى

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الأوقاف الأفغانية، برئاسة فيض محمد عثماني، وزير الحج والإرشاد والأوقاف الأفغاني، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني وتبادل الخبرات.



وقال مفتي الجمهورية: إن دار الإفتاء تواجه الفكر المتطرف والتيارات المتشددة التي تسعى لنشر الخراب والدمار في العالم كله، كما تحاول تطويق فوضى الفتاوى في الداخل والخارج، وفى سبيل ذلك دشنت برنامج تدريب الأئمة، حيث سعت الدار لإنشاء إدارة مخصصة لتدريب المفتين يتوافد عليها عدد كبير من مختلف دول العالم، فضلا عن إصدار الدار لنموذج يوضح كيفية إنشاء دور الإفتاء يمكن أن يكون مرجعًا لأي دولة بحاجة لإنشاء دار إفتاء خاصة بها.

وتحدث المفتي عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التي أنشأتها الدار عام 2015، لخدمة قضايا الإسلام والمسلمين حول العالم، مؤكدًا أن عدد أعضائها بلغ حتى الآن 40 دولة، وتقوم بتنظيم مؤتمر سنوي لمناقشة القضايا الإفتائية والإسلامية التي تهم المسلمين في كافة أنحاء العالم.



من جانبه أثنى وزير الحج والإرشاد والأوقاف الأفغاني، على جهود دار الإفتاء المصرية، وأكد أن الحكومة الأفغانية تسعى لإنشاء دار إفتاء مركزية في أفغانستان لتواجه التيارات المتطرفة التي تقدم قراءات وفتاوى غير صحيحة عن الدين الإسلامي، مؤكدًا أنهم في حاجه إلى خبرة دار الإفتاء للمساعدة في إنشاء هذه الدار وتدعيمها بمكتبه علمية وفتاوى وتدريب المفتين الأفغان والاستفادة من خبرات الدار.



وأهدى المفتي، الوفدَ الأفغاني نسخةً من المرجع العام للمؤسسات الإفتائية يضم جزءًا عن كيفية إنشاء دور الإفتاء، وموسوعة دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار المتطرفين، مبديًا الاستعداد الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والعلمي والتعاون مع دولة أفغانستان في إنشاء دار الإفتاء الأفغانية وتدريب المفتين فيها.