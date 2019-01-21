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    "الري": إزالة 749 حالة تعد على نهر النيل و2649 حالة على الترع

    11:54 ص الإثنين 21 يناير 2019
    "الري": إزالة 749 حالة تعد على نهر النيل و2649 حالة على الترع

    الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

    القاهرة- أ ش أ:

    تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا عن موقف إزالة التعديات على نهر النيل والترع خلال الموجة الثانية عشر للازالات الجاري تنفيذها في معظم المحافظات على نهر النيل من خلال إدارات حماية النيل وعلى الترع من خلال قطاع الري، وذلك في يومها العاشر منذ انطلاقها في 10 يناير الجاري.

    وأكد التقرير أنه تم تنفيذ 2649 حالة إزالة على منافع شبكات الترع نفذتها الإدارات العامة التابعة لقطاع الري في 16 محافظة، وتنفيذ 96 حالة إزالة في اليوم التاسع، و252 حالة إزالة في اليوم العاشر.

    وقد أسفرت موجة الإزالات أيضا عن إزالة 749 حالة تعد على منافع نهر النيل، والتي تنفذها الإدارات العامة لحماية النيل التابعة للقطاع حماية النيل (تم تنفيذ 130 حالة ازالة منها في اليوم العاشر للموجة).

    يأتي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية تأكيدا على إصرار الدولة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري والمحافظات وقوات إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية واسترداد حق الدولة.​

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    محمد عبدالعاطي وزارة الري نهر النيل إزالة تعديات

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