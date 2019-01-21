بدء امتحان الفلسفة لأولى ثانوي

كتبت - ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، الامتحان التجريبي في مادة الفلسفة، بإجمالي 581355 طالبًا وطالبة.

وبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحًا، ومن المقرر أن ينتهي في العاشرة والنصف، في الوقت الذي زعمت فيه بعض صفحات التواصل الاجتماعي تسريب الامتحان مساء أمس.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن محاولات التسريب تهدف إلى إحداث بلبلة، ويحاول بعض معلمي الدروس الخصوصية كسب "بنط" على الوزارة.

وأضاف أن الغش حالة مرضية يعاني منها المجتمع، داعيًا طلاب الصف الأول الثانوي للاهتمام بتدريب أنفسهم على نظام التقيبم الجديد وعدم الالتفات للتسريبات.

وأكد الوزير أن تأمين الامتحانات يتطلب إجراءات أشبه بالعسكرية قد تكلف الدولة نحو المليار ونصف المليار جنيه، ولن تدفع الدولة هذا المبلغ في امتحان تجريبي.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الموافق 13 يناير الماضي، وفقًا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويًا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

ونظرا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

وينتهي الامتحان التجريبي الأول، يوم الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.

ودعا وزير التربية والتعليم، الطلاب للاهتمتم بمذاكرة المواد الدراسية وفهمها بشكل عميق، وكذلك حضور الامتحان التجريبي، للتعرف على أسلوب التقييم الجديد والتمكن من تقرير طريقة التحضير المستقبلية استعدادا للسنوات المقبلة.​