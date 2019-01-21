برلماني: مقترح بزيادة أعداد العمالة المصرية في الإمارات

كتب – أسامة عبدالكريم:

قدم النائب مصطفى سالم، عضو الوفد البرلماني الذي يزور دولة الإمارات حاليًا، اقتراحًا بزيادة العمالة المصرية هناك إلى مليون عامل على مدار 3 سنوات، بدلًا من 250 ألف حاليًا، من تخصصات مختلفة وفقًا لاحتياجات خطط التنمية الإماراتية واتفاقية مع وزارة القوى العاملة المصرية، لتدريبهم حسب متطلبات الدولة هناك، مشيرًا إلى أن دولة الهند لها 2.8 مليون مقيمين هناك.

ووفقًا لبيان صحفي، شدد وكيل خطة البرلمان، على أهمية إيجاد آلية فعالة لحل كافة القضايا والصعوبات التي يواجهها المصريين هناك.

كما اقترح البرلماني استعانة الإمارات بالشركات والمكاتب المهنية المصرية في كافة المجالات مع زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، خاصة في المجالات التي تتميز بها الإمارات (العقارات والتجارة الداخلية والسياحة والموانئ البحرية والطاقة المتجددة)، وكذا تشجيع إقامة المعارض للصناعات والمنتجات المصرية بالإمارات، وتقديم التسهيلات للشركات المصرية للاشتراك في المعارض الإماراتية خاصة المنتج العقاري ومواد البناء والأثاث والأدوية والمنتجات الزراعية.

وأشار سالم إلى أهمية عمل دراسة شاملة، لدراسة خصائص وطباع وتوجهات الشعبين المصري والإماراتي وكيفية التقريب بينهما بكل وسائل القوة الناعمة لدى الدولتين مثل المؤسسات البرلمانية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والشبابية.