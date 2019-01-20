زيادة أسعار نوعين من ألبان الأطفال 6 جنيهات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الشركة المنتجة لألبان الأطفال "ليبتوميلك" التي تباع في الصيدليات، زيادة أسعار نوعين من مستحضراتها بنسبة 8%.

وقررت الشركة زيادة أسعار "ليبتوميلك 1 (400 جرام)"، إلى 75 جنيهًا بدلًا من 69 جنيهًا، كما قررت زيادة "ليبتوميلك 2 (400 جرام)"، إلى 75 جنيهًا بدلًا من 69 جنيهًا.

وأخطرت الشركة المنتجة، شركات التوزيع لتطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 13 يناير الجاري.

وهذه الأسعار لا تخضع للدعم الذي توفره وزارة الصحة على الألبان المُتاحة بمراكز الأمومة والطفولة، ووحدات الرعاية الأساسية.

وقال الدكتور كريم كرم، نائب رئيس النقابة العامة بالشركة المصرية للأدوية، لمصراوي، إن الشركة توفر نوعين من الألبان يتم بيعهم لحساب وزارة الصحة بسعر 50 جنيهًا وهما "سويسلاك 1 و2"، و"ناكتاليا".

وأتاحت الشركة الخط الساخن رقم 16682؛ للاستعلام عن أماكن الصيدليات التي تباع فيها هذه الألبان.

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