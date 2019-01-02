"مستقبل وطن" يدعم 3 مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق

كتبت- ميرا إبراهيم:

زار حزب مستقبل وطن، بمحافظة الشرقية، 3 مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة بالزقازيق وهي "الصم والبكم، والنور للمكفوفين، والفكرية"، ووفر الحزب كل النواقص والمتطلبات المهمة سواء المعيشية، أو الترفيهية، أو التدريبية والعلمية، في إطار خطة الحزب لرفع كفاءة المؤسسات العامة، وعلى رأسها المدارس الحكومية المتخصصة في خدمة المعاقين.

وحسب بيان، الأربعاء، كلف الحزب أمانة الشئون المالية والإدارية، بالتنسيق مع الدكتورة هند حازم أمين ذوي الإحتياجات الخاصة بالحزب بمتابعة كافة المشكلات التي تخص المعاق بقطاع الإقليم، اقتداء بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بدأ بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إلزام القطاعين العام والخاص بتوفير 5 آلاف فرصة عمل لهم، فضلًا عن 5% من مشروعات الإسكان لهم أيضًا.

وأثنى مدير المدارس الفكرية بالشرقية على دور كافة الجهات التي تتعاون مع الدولة في دمج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن بالشرقية، الذي يقدم كافة أوجه الدعم على مدار الشهرين الماضيين لطلاب ذوي الاحتياجات على مستوى المحافظة.