غدا.. وزيرة البيئة تغادر إلى برلين بصحبة وفد وزاري

كتب- يوسف عفيفي:

تغادر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة القاهرة، غدا الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين ضمن وفد وزاري يتقدمه الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى ألمانيا فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ يناير وذلك للإطلاع على التكنولوجيا الألمانية الرائدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة وبحث سبل التعاون المشترك فى تحقيق شراكة فى هذا المجال لما للتجربة الألمانية من ريادة وسبق فى تطبيق هذه التكنولوجيا.

وقالت الوزيرة، إن هذه الزيارة ستتضمن عدة لقاءات واجتماعات مع مسئولين فى الحكومة الألمانية منها لقاء نظيرتها وزيرة البيئة الألمانية إلى جانب عقد اجتماعات موسعة مع مسئولى أهم الشركات العالمية الرائدة للتعرف على تجاربها فى إدارة المخلفات وتعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية والدخول معاها في شراكة قوية بما يتيح نقل وتوطين التكنولوجيا الالمانيه المتقدمة لتطبيقها فى مصر بداية من مراحل الجمع والفصل والمعالجة والتدوير، حتى مرحلة التخلص الآمن من هذه المخلفات ومن أهم هذه الشركات نيلسون Nehlsen الألمانية وريموندس Remondis وهورجيراف Horgrefe ومجموعة تحالف شركات ايكو سيتى Ekocity وغيرها مما يتيح نقل الخبرات وزيادة فرص الاستثمار فى هذا المجال وخلق فرص عمل جديدة.​