بتكلفة 100 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع نفق "عرابي" بالزقازيق

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح اليوم السبت، أعمال تنفيذ نفق ميدان عرابي بمحطة السكة الحديد بمدينة الزقازيق.

واستمع الوزير، خلال الزيارة، إلى شرح تفصيلي حول المشروع والذي تنفذه شركة المقاولون العرب بتكلفة تبلغ حوالي 100 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يربط النفق شرق وغرب مدينة الزقازيق من خلال حارتين مروريتين أسفل خط السكك الحديدية، كما من المقرر الانتهاء من تنفيذه في نوفمبر 2020، ويبلغ طوله حوالي 350 م، وعرضه 14م.

ويساعد المشروع في خلق شريان مروي جديد وإحداث سيولة مرورية في مدينة الزقازيق، وطالب الوزير خلال الجولة، الشركة المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني لعملية التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروع.