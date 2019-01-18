​معتز نادي يطرح كتابه الجديد "حكايات وجوه لها تاريخ"

القاهرة- مصراوي:

طرح الكاتب معتز نادي، كتابه "حكايات وجوه لها تاريخ" الصادر حديثًا، عن "دار المصري للنشر والتوزيع".

ويستعرض الكتاب مسيرة مجموعة من الشخصيات برصد لقطات معينة في حياتها، ويفتح باب للنقاش مع القارئ حول ما يتعلق بها.

ويضم الكتاب؛ شخصيات عدة في السياسة والأدب والفن، وعددها 23 شخصية من بينها سيد درويش، ومحمود السعدني، وعبدالفتاح السيسي، ومحمد البرادعي، وحسني مبارك ويسري فودة وشكوكو ومصطفى محمود وأنيس منصور وشارلي شابلن وأحمد رجب وطه حسين وغيرهم.

وتخرج معتز نادي، في كلية الإعلام جامعة القاهرة بقسم الإذاعة والتليفزيون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف- دفعة 2011، وعمل في عدة مؤسسات صحفية هي "الشروق" و"المصري اليوم" وموقع "العين الإخبارية" الإماراتي وموقع CNN بالعربية.