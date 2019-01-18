وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بأبوظبي.. الخميس المقبل

كتب – أسامة عبد الكريم

‎تفتتح السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخميس المقبل، معرض عقارات النيل بأبوظبي.

وتمتد فعاليات المعرض حتى 26 يناير، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان، وبحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمريين العرب والأجانب وبمشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

‎وفقا لبيان اليوم، قالت مكرم، إن المعرض يعد نافذة واعدة ومتميزة للترويج عن السوق العقاري المصري، كما أنه يتماشى مع ترسيخ فكرة تصدير العقار المصري إلى الخارج، والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع فيها، ويعمل عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بما يعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تنتهجها مصر.

‎وتقام جلسة نقاشية على هامش المعرض وذلك بأبو ظبي يوم 23 يناير؛ لمناقشة كيفية الترويج لمصر ودعم صورتها خارجيا، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، ومجموعة من أهم المتحدثون والمطورون العقاريون، وذلك لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العربية من خلال عرض وجهات نظر الحكومة ومجتمع الأعمال والمطورين العقاريين على العالم العربي.

كما تقام الجلسة بمشاركة ممثلي الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ومجلس سيدات أعمال الإمارات باتحاد الغرف الإماراتية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالغرف التجارية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومكاتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابعة للأمم المتحدة ITPO والمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار ومركز راشد لأصحاب الهمم.

‎ويذكر أن المعرض الذي أقيم لمدة ثلاثة أيام على مساحة 4000 متر مربع مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه مصري، وحضره اكثر من 3,834 زائر، كما ضم المعرض أكثر من 14 مطورا عقاريا من كبرى الشركات الرائدة في السوق المصري.