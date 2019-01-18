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"الهجرة" تنظم زيارة إلى المتحف المصري لوفد من المصريين بأستراليا

04:22 م الجمعة 18 يناير 2019
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كتب – أسامة عبد الكريم
نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بأستراليا، زيارة صباح اليوم إلى المتحف المصري في ميدان التحرير.

واستمع الشباب لشرح مفصل من أحد خبراء الآثار عن تاريخ التماثيل والقطع الأثرية المتواجدة فيه وعن توقيت وكيفية الحصول عليها واقتنائها، وأعربوا عن سعادتهم بتلك الزيارة وانبهارهم بالمتحف لما يحتويه من قطع أثرية مهمة تجسد روح الحضارة الفرعونية وعظمة المصريين القدماء.

وأثنى الجميع على رونق المتحف وطرازه المعماري وكذلك حسن التنظيم والاستقبال، فضلاً عن إعجابهم الشديد بكل ما شاهدوه من تماثيل وقطع أثرية.

وكانت وزارة الهجرة قد نظمت لهذا الوفد، الذي يضم 75 شابًا مصريًا من مختلف أنحاء أستراليا، لقاء مع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارات لقناة السويس ومقر قيادة قوات الصاعقة والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد، خلال هذه البرنامج أيضًا، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالإضافة إلى زيارة لمدينتي الأقصر وأسوان، وعدد من الأماكن السياحية بالقاهرة كمجمع الأديان وبرج القاهرة وخان الخليلي.
ومن المقرر أيضا تنظيم لقاء لهذا الوفد الشبابي مع ممثلين من هيئة الرقابة الإدارية لتوضيح الجهود التي تبذلها الدولة في محاربة الفساد.

وتأتي هذه الزيارات في إطار برنامج الحكومة تجاه شباب المصريين في الخارج بالتعاون فيما بين وزارات الدفاع والهجرة والشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك حتى يتعرف هؤلاء الشباب على طبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما تواجهه من تحديات في المرحلة الراهنة.

المصريين باستراليا المتحف المصري وزارة الهجرة

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