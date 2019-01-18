3 وسائل لإبلاغ فريق "التدخل السريع" لإنقاذ المشردين وأطفال الشوارع

القاهرة - أ ش أ:

تعاملت فرق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، المشكلة من التدخل السريع ومشروع أطفال بلا مأوى، مع 21 شكوى في محافظتي القاهرة والجيزة على مدار يوم أمس الخميس.

وذكر بيان لوزارة التضامن اليوم الجمعة، أن فرق الوزارة نقلت مشردة بالقرب من مول العرب إلى دار رعاية بعد ورود 9 شكاوى للفريق عن وجودها بلا مأوى، كما انتقل الفريق إلى منطقة الهرم لينقل مشرداً يتخذ من نفق الجيرة -المتجه للهرم- مأوى له بعد ورود 3 شكاوى عنه.

وتعامل الفريق أيضا مع شكوى خاصة بمشردة بمنطقة المعادي ونقلها إلى إحدى دور الرعاية، واستجاب لشكوى تبلغ بتواجد مشرد بلا مأوى بمنطقة المطرية، فيما تعامل الفريق مع شكوتين لمشرديْن على كوبري أكتوبر ونجح في إقناعهما للانتقال إلى إحدى دور الرعاية.

وأمام بنك الإسكندرية بشارع رمسيس أنقذ فريق التدخل السريع مشردا يفترش الشارع، كما نجح الفريق في التعامل مع شكوى خاصة بسيدة متواجدة أمام حديقة الطفل مدينة نصر، وبلاغ آخر عن تواجد مشرد بشارع عمار بن ياسر عند الكلية الحربية.

ووزع الفريق وجبات ساخنة على عدة حالات بمنطقة الدقي رفضوا الانتقال إلى دار للرعاية.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مسنين أو فتيات بلا مأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي التليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي www.facebook.com/MoSS.Egypt