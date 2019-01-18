قمة الرئيس السيسي وسلفاكير تتصدر عناوين الصحف

القاهرة - أ ش أ:

سلطت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة الضوء على القمة المصرية الجنوب سودانية، مبرزة تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر غير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام بالبلاد بوصفها امتدادا للأمن القومي المصري.

كما تابعت الصحف اجتماع مجلس المحافظين أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد التزام الحكومة وإصرارها على التعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة.

واهتمت الصحف - كذلك - بإشادة المنسق المقيم للأمم المتحدة ريتشارد دكتوس بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال والتسهيلات الكبيرة التي منحتها للمستثمرين.

وفي التفاصيل، تابعت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) وقائع اجتماع القمة الذي عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سالفا كير بقصر الاتحادية، حيث أكد الرئيس السيسي عمق العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب السودان وقال إنها تشهد ازدهارا غير مسبوق.

ونقلت الصحف - في صدر صفحتها الرئيسية - عن الرئيس السيسي تشديده على دعم مصر غير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام بالبلاد بوصفها امتدادا للأمن القومي المصري، مؤكدا أن الدعم المصري المتواصل يعزز التنمية بجنوب السودان في جميع المجالات لاسيما التعليم والصحة والزراعة والري .

بينما نقلت الصحف عن سلفاكير شكره لمصر والرئيس السيسي على تقديم المساعدات لجنوب السودان، منوها بأنه ومعظم وزراء حكومته قد تلقوا تعليمهم بمصر، موجها الدعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة جوبا في مايو المقبل لحضور تشكيل حكومة الوحدة والتحدث إلى شعب جنوب السودان.

وأوردت الصحف أن المباحثات بين الجانبين تناولت أبرز الملفات على الساحة الإقليمية خاصة التطورات في منطقتي حوض النيل والقرن الإفريقي.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه أمس يأتى بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة، وتقنين الأوضاع، مشددا على ضرورة تكاتف كل الجهود لاسترجاع حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أى تعديات جديدة على أراضى الدولة، موجها بأهمية الإسراع فى تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التى سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء إشارته - خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين أمس - إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف تقنين اوضاع أراضى الدولة، فى ضوء تكليفه للحكومة وللمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف، ووجه بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، إلى جانب ضرورة قيام كل محافظ بوضع برنامج زمنى يتضمن مستهدفات محددة للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضى داخل محافظته.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء كلف بسرعة الانتهاء من إعداد عقود نموذجية وموحدة لكل الأنشطة الخدمية التى توفرها المحافظات، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والمستشار القانونى لرئيس الوزراء، سواء كانت عقود محاجر، أو مبان مؤجرة، أو أى أملاك دولة.

أما صحيفة (الجمهورية) ، فنشرت إشادة ريتشارد دكتوس المنسق المقيم للأمم المتحدة بالخطوات الاصلاحية التى اتخذتها الدولة لتحسين بيئة الأعمال والتسهيلات الكبيرة التى منحتها للمستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن دكتوس - خلال الاجتماع الذى ترأسته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للجنة متابعة الاطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة - القول إن مصر نجحت فى خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، مشيرا إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة فى جميع فئات الدخل، موضحا أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة والبالغ 2ر1 مليار دولار حتى 2022 فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى يشمل أربعة محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والادارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وفي شأن محلي آخر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري افتتحا أمس أعمال التطوير التقني بمجمع محاكم القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها، حيث أكد وزير العدل أن أعمال التطوير التقني التي تم افتتاحها تتضمن 6 مكاتب أمامية بمحكمة القاهرة الابتدائية وجزئياتها وعددها 5 جزئيات هي القاهرة الجديدة، والسلام والنهضة، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر، والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل علي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتى الفصل فيها مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وهو عين ما تنشده الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير العدل أوضح أن رؤية الوزارة لا تقتصر على تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية بل ايضاً تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين على العمل بدور المحاكم، بهدف أن يكون تطوير العنصر البشري مواكبا للتطوير التقني وان هذا التكامل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية الشاملة.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزيرة التخطيط قالت - من جانبها - إلى أن مشروع ميكنة المحاكم يُعد إحدى ثمار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين، كما يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتي ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد علي الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.

وفي صحفتها الأولى، نشرت صحيفة (الجمهورية) أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط 5 من مسئولي الإدارة العليا بشركتي المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الاسكندرية والوجه البحري لتقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من مقاولات أصحاب إحدي شركات التوريدات العمومية والمقاولات ، مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال ، وتولت نيابة استئناف الاسكندرية التحقيق مع المتهمين.

وفي معرض مواصلتها لتغطية الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر قال - خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تمت مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة - إن هناك خطة لإصلاح منظومة توزيع العدادات، تتضمن وجود (عدادات سمارت)، تستطيع أن تقرأ العداد من مركز تحكم وليس النزول للمنازل والوحدات السكنية وغيرها، وسيتم تطبيق ذلك بدءا من المؤسسات الحكومية.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أوضح أن الوزارة تحصل حاليا نصف مليار جنيه سنويا مبالغ رسوم النظافة، التى تحصل على فاتورة الكهرباء، وإنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التى تسعى الدولة لتنفيذها من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف، ليصل تقديريا إلى نحو 2.3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.

اقتصاديا، أبرزت صحيفة (الجمهورية) استضافة وزارة التجارة والصناعة الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين التي ترأسها عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، وعن الجانب الصيني نينج جي شي نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية. وتشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصيني.

ونقلت الصحيفة عن نصار القول إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والصين، فضلاً عن رسم خارطة التعاون الصناعي والاستثماري المستقبلي بين البلدين في إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج ايجابية تسهم في دفع العلاقات الثنائية؛ بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة وأطر التعاون الثنائي والاقليمي المشترك بين البلدين.

واشارت الصحيفة إلى أن نصار أكد أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الصين ليس فقط علي المستوي الثنائي بل وعلي المستوي الاقليمي أيضاً في إطار مبادرات التعاون الاقليمي المشرك التي يأتي علي رأسها مبادرتي الحزام والطريق، والتعاون الصيني الأفريقي خاصة في ظل الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مصر في إطار المبادرتين بالإتساق مع موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية واللوجيستية التي تمكنها من أن تكون داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا.

خارجيا، أبرزت صحيفة (الأهرام) تبني الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استراتيجية جديدة للدفاع الصاروخى تشمل نشر طبقة جديدة من أجهزة الاستشعار فى الفضاء لرصد وتعقب الصواريخ المعادية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين القول إن ترامب توجه لمقر وزارة الدفاع (البنتاجون) ليعرض هذه الاستراتيجية التى طلبها فى 2017 وينتظرها المسئولون منذ أشهر، وتوصى الاستراتيجية بدراسة تقنيات تجريبية تشمل الاحتمالات الممكنة لنشر أسلحة فى الفضاء ربما تكون قادرة على إسقاط صواريخ العدو، فى إحياء لمبادرة الرئيس السابق رونالد ريجان فى الثمانينيات التى تعرف بحرب النجوم.

وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أوضحت - فى وثيقة مؤلفة من أكثر من 80 صفحة - تفاصيل الاستراتيجية والمشاريع الجديدة التي تنوى تطويرها لحماية الولايات المتحدة، خصوصا من صواريخ جديدة أسرع من الصوت طورتها روسيا والصين لا يمكن عمليا اعتراضها بعد إطلاقها.

وفي بريطانيا، ذكرت ، صحيفة (الأخبار) أن مجلس العموم البريطاني حدد يوم 29 ينارير الجاري موعدا للتصويت على خطة جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بدلا من الاتفاق الذي رفضه النواب /الثلاثاء/ الماضي بأغلبية ساحقة.

ونقلت الصحيفة عن أندريا ليدسوم وزيرة شئون الدولة في مجلس العموم البريطاني القول إن رئيسة الوزراء تريزا ماي ستطرح الإجراء وتدلي ببيان بشأن خطواتها التالية يوم الاثنين المقبل حيث يفترض أن تطرح خطتها الجديدة. مشيرة إلى أن ماي - غداة فوزها في اقتراع للثقة - عقدت مشاورات مكثفة مع أحزاب المعارضة ونواب البرلمان علي أمل التوصل لتوافق سياسي على الخطة الجديدة ومدت يدها إلي جميع الأطراف السياسية لعقد المباحثات "بروح بناءة" لتفادي الفوضي التي قد يخلفها "بريكست" بدون اتفاق.

وأوردت صحيفة (الأهرام) أن السلطات الأمريكية أحبطت مخططا إرهابيا لتفجير البيت الأبيض ومؤسسات حكومية أخري، ونقلت عن مسئولين القول إنه تم توجيه الاتهام لشاب يدعى هاشير جلال - 21 عاما - من ولاية جورجيا بعد أن مثل أمام محكمة بالولاية أمس.

وبحسب الصحيفة، قال بى جاى بارك المدعى العام لجورجيا إن المتهم كان يهدف لمهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى فى منطقة واشنطن باستخدام عبوات ناسفة بدائية وأيضا صاروخ مضاد للمدرعات.