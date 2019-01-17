ظل مختفيًا 15 عامًا.. رفات المصري المتوفي بإيطاليا يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، رفات المصري المتوفي عيد عبدالخالق الأدهم، الذي عُثر علي هيكله العظمي، بعد 15 عامًا من اختفائه في مدينة بياتشنسا بشمال إيطاليا.

وقالت مصادر بالمطار، إن رفات المصري المتوفى في إيطاليا، وصلت على رحلة مصر للطيران رقم 706 القادمة من ميلانو، وتم فحصه داخل قرية البضائع من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار قبل تسليمه لذويه بالقاهره.

وكان وزير القوي العاملة، محمد سعفان، تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، شرح فيه تفاصيل قصة المواطن المتوفى "عيد عبد الخالق الأدهم"، الذي ترجع جذوره إلى مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، حكى تفاصيل قصة العثور على المواطن المصري بعد 15 عامًا، وكان قد اختفى منذ عام 2004 في مدينة بياتشنسا بالشمال الإيطالي، وعثر على جثمانه في أحد البنايات المهجورة في أثناء عملية هدم المبنى في منتصف عام 2018.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي تابع حكاية المصري المختفي من عام 2004، حيث تواصل مع الشرطة الإيطالية، التي قامت بدورها بالاتصال بشقيق المختفي ويدعي "سمير"، وأخذت منه عينية من DNA وبعد عدة أشهر قاموا بإبلاغه بأنهم وجدوا شقيقه، وظل الهيكل العظمي موجودًا في مشرحة Pavia من يوليو 2018 حتى الآن، وخلال تلك المدة لم تصل السلطات الإيطالية بعد إلى أسباب الوفاة.

وتحمل "سمير" شقيق المتوفي تكاليف نقل الجثمان بميلانو للقاهرة، وقام المستشار العمالي بميلانو بتقديم واجب العزاء باسم وزير القوي العاملة محمد سعفان لشقيق المتوفي، كما تم إبلاغ عزاء السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو.