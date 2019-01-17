مدبولي يُكلف بسرعة الانتهاء من تقنين الأراضي والتعامل بحزم مع التعديات

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضي الدولة، وتقنين الأوضاع، مشددًا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لإستيداء حق الدولة، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، موجهًا بأهمية الاسراع في تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الاوضاع، وتحصيل حقوق الدولة، التي يجرى توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، في ضوء تكليفات سيادته للحكومة وللمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف، ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هذا الملف على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وأهمية إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، هذا إلى جانب ضرورة قيام كل محافظ بوضع برنامج زمني يتضمن مستهدفات محددة للانتهاء من تقنين أوضاع الأراضي داخل محافظته.

وفي هذا الصدد أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية إلى التواصل الدائم والمستمر بين لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظين، بحكم عضويته في اللجنة، بما يسهم في العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أية معوقات قد تواجه عمل المحافظين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن عدد طلبات تقنين أوضاع الأراضي بلغ 278624 طلبًا، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها وتحصيل حقوق الدولة والشعب.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أنه سيتم إصدار قرار بتفويض المحافظين بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بجهات الولاية.

واستعرض كل محافظ موقف تقنين الأراضي وإزالة التعديات بمحافظته، والمعوقات التي تواجهه، وتم خلال الاجتماع مناقشة هذه المعوقات، للوصول إلى حلول فورية لها.

من ناحية أخرى، تابع رئيس الوزراء إجراءات واستعدادات المحافظات للتعامل مع أي حالات طارئة تتعلق بالظروف الجوية، وفي هذا الصدد وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المباني ذات الخطورة الداهمة التي سبق حصرها، حتى لا تتعرض للسقوط في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة، وتوفير مسكن آمن بديل لقاطني هذه المساكن.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من إعداد عقود نموذجية وموحدة لكل الأنشطة الخدمية التي توفرها المحافظات، بالتنسيق بين وزارة المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، سواء كانت عقود محاجر، أو مبانى مؤجرة، أو أي املاك دولة، بحيث تستوفي هذه العقود حقوق الدولة كاملة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفاً من رئيس الجمهورية بأن يتم التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أواتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلاً من هذا المشهد غير الحضاري، حيث توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، موجهاً المحافظين بالبدء فى تنفيذ هذا التكليف على مراحل، بمناطق محددة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات، مضيفًا: "هذا ما يحدث في كل دول العالم".