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    مجلس المحافظين يناقش توجيهات الرئيس لإزالة التعديات وضبط الأسعار.. اليوم

    06:31 ص الخميس 17 يناير 2019
    مجلس المحافظين يناقش توجيهات الرئيس لإزالة التعديات وضبط الأسعار.. اليوم

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب - محمد غايات:

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين.

    يناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل معتدي، ومتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بكل محافظة.

    كما يناقش مجلس المحافظين التعامل مع ملف القمامة والعمل على رفع القمامة بشكل يومي والتعامل مع شكاوى المواطنيين بجدية بالاضافة إلى متابعة الأسواق وضبط منظومة الأسعار.​

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