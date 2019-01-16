وزيرة الثقافة تعلن الخريطة الثقافية لمصر في أفريقيا خلال 2019

كتب- محمد لطفي:

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الخريطة الثقافية لمصر في أفريقيا خلال عام 2019؛ وذلك احتفالا برئاستها للاتحاد الأفريقي، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة أسوان عاصمة لشباب القارة، بالإضافة إلى استضافتها لكأس الأمم الأفريقية الـ32.

وقالت وزيرة الثقافة - في بيان للوزارة اليوم الأربعاء- "إن الخريطة تضم 110 فعاليات في جميع المجالات عبر المهرجانات والأحداث التي يتم تنظمها طوال العام، حيث تم تخصيص 7 منح دراسية بمعاهد أكاديمية الفنون لمبدعي الدول الأفريقية، إلى جانب دورة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين مدتها عام".

وأضافت أنه سيتم معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر، فضلا عن إصدار 10 أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة وموسوعة تاريخ أفريقيا العام، بالإضافة إلى إقامة ندوة للكاتب النيجيري محمد ممداني ودعوة الجاليات الأفريقية في مصر للحضور.

وأوضح البيان أن الخريطة تؤكد دعم التراث الثقافي والفني بين مصر وأفريقيا، حيث أن الاحتفالات تضم مشاركة الدول الأفريقية في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وإعلان دولة السنغال ضيف شرف الدورة الـ51 عام 2020، وفي مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، وملتقى القاهرة الدولي للرسوم، ومهرجان الموسيقى الأفريقية، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني للقصور المتخصصة "الدورة الإفريقية" في أسوان.

وأشار إلى أن الاحتفالات تشمل أيضا مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وبنالي القاهرة الدولي الـ13، ومهرجان دمنهور الدولي السابع للفلكلور، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان الطبول والفنون التراثية، ومهرجان السيرك الأفريقي المصري الثاني، والمهرجان العربي الأفريقي الأول للفنون الشعبية بالغردقة، ومهرجان قلعة صلاح الدين الدولي الدورة الـ28.

وتشمل الاحتفالات أيضا مهرجان سماع للإنشاد الديني بالقاهرة وبعض المحافظات، والملتقى الدولي السابع للموروثات الشعبية، وملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، ومؤتمر مديري المكتبات ودور الأرشيفات الوطنية في أفريقيا، ومهرجان الحرف التقليدية الدورة الـ12، والملتقى الدولي الرابع لتفاعل الثقافات الأفريقية، ومهرجان مسرح الطفل الأفريقي الأول، وملتقى الأقصر الدولي للتصوير.

ونوه البيان إلى أنه سيتم استضافة مجموعة من معارض الفنون التشكيلية لفنانين أفارقة، إلى جانب تنظيم مسابقة لإبداعات الشباب الأفريقي، ومؤتمر أفريقيا قلب مصر النابض، ومنتدى الطفل الأفريقي، ومعرض وثائق العلاقات المصرية الأفريقية في شرم الشيخ والأقصر وأسوان.​