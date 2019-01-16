وزيرة التضامن: فرق من "التدخل السريع وأطفال بلا مأوى" لمساعدة المشردين

القاهرة- مصراوي:

وجهت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بتشكيل فرق عمل مشتركة بين التدخل السريع ومشروع أطفال بلا مأوى، لتقديم العون والمساعدة للمشردين ومن فقدوا المأوى من الأطفال والكبار، وتوفير أماكن آمنة ومناسبة في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن توفير وجبات ساخنة لمن يرفض الاستجابة والانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

وقالت والي، في بيان له اليوم، إنه نظرا للظروف الجوية والموجه الباردة التي تشهدها مصر حاليًا، يعمل فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة والجيزة والفرق المحلية في المحافظات على مدار الساعة، لإنقاذ المشردين ومن هم بلامأوى وسينضم لهم فريق أطفال بلا مأوى في المحافظات العشر التي يغطيها البرنامج، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والمنيا من خلال 17 وحدة متنقلة تضم الأدوات المناسبة لإجراء التدخلات اللازمة فضلا عن توفير وجبات ساخنه للحالات التي سيتم التعامل معها.

يشار إلى أن فرق التدخل السريع تتلقى البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق 01095368111 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.