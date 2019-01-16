وزيرة الصحة تكشف تفاصيل مشاركة الوزارة بـ"حياة كريمة"

كتب - أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومنى توحيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لبحث التعاون المشترك لمبادرة الرئيس "حياة كريمة"، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات، بديوان عام وزارة الصحة.

وأوضحت وزيرة الصحة في بيان اليوم، أنه تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية، لتوفير الرعاية الطبية اللائقة للقري الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن التنسيق سيشمل وحدات الإدارات المحلية بمختلف المحافظات، مع مدريات الشئون الصحية، لتكثيف القوافل العلاجية، والعيادات المتنقلة لتلك القري، وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالمجان.

وأكدت الوزيرة أهمية التواصل الدائم مع وزير التنمية المحلية والمحافظين لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري، مشيدة بدورهم فى نجاح مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت إلى أن ما يتم إنجازه من نجاح في جميع المبادارات الرئاسية هو نتيجة تعاون مثمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وتناول اللقاء أيضًا أهم المعايير الواجب توافرها في مياه الغسيل الكلوي وعقود صيانة الماكينات، كما تم عرض قاعدة بيانات مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظات، والتي أعدها قطاع الطب العلاجي.

كما ناقشت وزيرة الصحة أهم التحديات التي تواجه مراكز الغسيل الكلوي من حيث سوء توزيع الماكينات وصيانتها، مشيرة إلى أنه جاري دراسة تطبيق تكنولوجيا حديثة بنظام الغسيل عن طريق أجهزة أوتوماتيكية حديثة بعدد من مستشفيات عواصم المحافظات، موضحة أنه بالفعل تم تطبيق هذه الألية في بعض الدول العربية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أنه يجري إحلال وتجديد 2600 ماكينة غسيل كلوي بنسبة حوالي 30% من إجمالي الماكينات الحالية بالمستشفيات، مع مراعاة توحيد نوع الاجهزة لتسهيل عمليات الصيانة كماسيتم احلال حوالي 400 محطة معالجة مياه وتطويرها.

وأكدت وزيرة الصحة ضرورة توحيد المعايير العلمية للرقابة على الخدمة الطبية، مشيرة إلى أن المعايير التي يتم العمل بها حاليا مع جهاز المحاسبات هي طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، موضحة أن الوزارة تعمل بخطة ممنهجة لرصد المشكلات وحلها على الفور.

وكشفت الوزيرة أنه سيتم عقد اجتماع مهم نهاية الاسبوع القادم لمناقشة قانون ادارة المخلفات الخطرة وأوجه التعاون مع الجانب السويسري، وذلك بعد النجاحات السابقة التي تحققت في اكثر من تعاون بين الوزارة والجانب السويسري خاصة في بنوك الدم.