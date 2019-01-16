ملامح القاهرة تختفي".. 10 صور ترصد العاصفة الترابية

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير: جلال الميسري ونادر نبيل ومصطفى الشيمي وعلاء أحمد:

أخفت العاصفة الترابية، التي تضرب القاهرة اليوم الأربعاء، ملامح العاصمة.

واختفى برج القاهرة وبنايات الفنادق ومجمع التحرير وغيرها، وراء الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

وانخفضت كثافة تواجد المواطنين في الشوارع والطرقات، والتزم العديد منهم إما في مقار عملهم أو في منازلهم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية واضطراب الطقس.

وأعلنت هيئة الأرصاد، انتهاء العاصفة بحلول مساء اليوم الأربعاء، على أن يقتصر الأمر على نشاط الرياح على شمال البلاد والسواحل الشرقية كسيناء ومدن القناة.

وأضاف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة، أنه من المتوقع حدوث تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية بحلول غد الخميس، والمتمثل في انخفاض سرعة الرياح، متابعًا: "مش هيكون فيه عاصفة، والشمس هتطلع أغلب النهار".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة لم تنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة وإنما تسببت الرياح في زيادة الشعور ببرودة الطقس.