وزير الكهرباء يصدر قرارين بشأن قطاع مكتبه وتطوير الأداء

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتورمحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار الوزاري رقم 13 بتاريخ ١٥يناير ٢٠١٩، بتولي المهندس علي محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لخدمة المواطنين والمتابعة بديوان عام الوزارة، القيام بأعمال رئيس قطاع مكتب الوزير.

كما أصدر وزير الكهرباء القرار رقم الوزاري رقم 14 بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٩ بتولي المهندس عمرو إسماعيل مهدي، رئيس الإدارة المركزية لتطوير الأداء بديوان عام الوزارة القيام بأعمال رئيس قطاع تطوير الأداء والاتصال السياسى، بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر.