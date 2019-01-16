اليوم.. انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية لثلاثة مقاعد بالبرلمان

القاهرة - (أ ش أ):

تُجرى اليوم الأربعاء، جولة الإعادة للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدوائر (العريش بشمال سيناء، وزفتى بالغربية والطامية بالفيوم)، لتصويت المصريين بالداخل، بعد أن جرى تصويت المصريين بالخارج خلال يومي 11، و12 من الشهر الجاري.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحًا بالدوائر التي تشهد جولة الإعادة بين أعلى المرشحين الحاصلين على الأصوات وهم: في دائرة زفتى، بين أحمد فودة أحمد نصير وأحمد يحي عبد السلام يحيى، وفي دائرة طامية بين محمد عبد التواب عبد الجليل، ومحمود فخر الدين صبحي، وفي دائرة العريش بين أمين الدين جودة أحمد، ومحمد السيد سليمان.