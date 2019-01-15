"الثقافة" تطلق غدا المؤتمر العلمي الرابع لأطلس المأثورات الشعبية

القاهرة - أ ش أ:

تعقد وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدا الأربعاء، المؤتمر العلمي الرابع لأطلس الفولكلور (المأثورات) الشعبية المصرية، بعنوان "الفرق الفنية الشعبية ودورها في الحفاظ على المأثور الشعبي: فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة نموذجاً" بقصر ثقافة الجيزة - مركز الجيزة الثقافي، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

ويرأس دورة هذا العام الشاعر والباحث مسعود شومان، وتتولى أمانة المؤتمر الدكتورة جاكلين بشرى، حيث تتضمن وقائع الجلسة الافتتاحية، افتتاح المعارض يعقبها إلقاء كلمات لكل من: دكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، وكلمة رئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر، مدير عام أطلس المأثورات الشعبية، يليها عرض فني لفرقة شبرا الخيمة للآلات الشعبية.

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات بحثية حيث تعقد الجلسة البحثية الأولى في اليوم الأول تحت عنوان "الرقص الشعبي"، تشمل أربعة أبحاث الأول بعنوان "فرق الرقص الشعبي.. فرق قصور الثقافة نموذجاً" رؤية نقدية للدكتور أحمد يونس، البحث الثاني بعنوان "الملابس الشعبية في مطروح ودورها في الحفاظ على المأثور الشعبي" للدكتور سيد النشار، أما البحث الثالث بعنوان "فرق الرقص الشعبي بين الواقع والمآمول" للدكتور سمر سعيد شعبان، البحث الرابع بعنوان "الثقافة الجماهيرية ملامح الرقص الشعبي بين المأثور والمنثور- فرقة بنها نموذجاً" للباحث محمد إبراهيم.

وتعقد المائدة المستديرة الأولى بعنوان "الفرق الفنية الشعبية ودورها في الحفاظ على المأثور الشعبي"، ويرأس الجلسة الفنان أحمد الشافعي، يعقبها عرض فني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية، موط التلقائية.

وتقام في اليوم الثاني بعد غد الخميس، الجلسة البحثية الثانية بعنوان الغناء والآلات الشعبية"، ويرأس الجلسة دكتور محمد شبابة، وتتناول الجلسة ثلاثة أبحاث: الأول بعنوان "الفرق الموسيقية والغناء الشعبي" فرقة النيل للآلات الشعبية- نموذجاً" للدكتورة نهلة أبسخارون، البحث الثاني بعنوان "السمسمية بين الفن الشعبي والإستلهام" للباحث مدحت منير، أما البحث الثالث بعنوان "الغناء والآلات والموسيقى الشعبية" فرقة الاسماعيلية لتراث السمسمية- نموذجاً" للدكتور سامح شوقي.

كما تقام المائدة المستديرة الثانية بعنوان "الفرق الفنية الشعبية ودورها في الحفاظ على المأثور الشعبي"، يرأس الجلسة دكتور فتحي الخميسي، ويُختتم اليوم الثاني بعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية، النيل للآلات الشعبية، توشكى التلقائية.

ويقام في اليوم الثالث الجلسة البحثية الثالثة بعنوان "فرق شعبية متنوعة"، يرأس الجلسة دكتورة أمال حمدي عرفات، وتتناول الجلسة أربعة أبحاث الأول بعنوان "عروض فرق الأراجوز المصري والعرائس بين الأصالة والمعاصرة" للدكتور محمد حسن شاكر، والبحث الثاني بعنوان "فرق الفنون الشعبية للأطفال ودورها في الحفاظ على المأثور الشعبي" الهيئة نموذجاً" للدكتورة أماني الجندي، البحث الثالث بعنوان "دور الفرق القومية للفنون الشعبية في تشكيل القيم الجمالية لدى الجمهور "للدكتور محمود صبرى الراعي، أما البحث الأخير بعنوان "الفرق الموسيقية والاستعراضية فى محافظة دمياط" للباحث سمير الفيل.

وفي الساعة الرابعة عصراً تقام الجلسة الختامية يديرها الباحث مسعود شومان لإعلان التوصيات، وتُختتم الجلسة بعرض فني لفرق الشرقية للفنون الشعبية، بور سعيد للآلات الشعبية، وبدو الفيوم التلقائية.

يشار إلى أن أطلس الفولكلور (المأثورات) الشعبية المصرية مشروع قومي رائد، بدأ التفكير فيه منذ نحو نصف قرن، تحت إشراف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وفي أواخر الثمانينيات احتضنت الهيئة العامة لقصور الثقافة المشروع باعتباره مشروعا وطنيا تجتمع حوله الأفئدة والعقول والسواعد.

وبدأت انطلاقة المشروع الحقيقية في مصر مطلع التسعينيات من القرن الماضي، ومن خلال المشروع تم جمع مواد بيانية حول الخبز، وعادات الطعام، والأمثال الشعبية، والطب الشعبي في مجال الأطفال، والأولياء، والفخار، وغيرها من الموضوعات والمجالات.