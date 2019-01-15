بعد انطلاق الأوكازيون الشتوي.. بائعون: "مانعرفش عنه حاجة"

كتبت - عايدة رضوان:

غابت ملصقات التخفيضات عن "فاترينات" محال منطقة وسط البلد رغم إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء الأوكازيون الشتوي، أمس الاثنين، لمدة شهر مقبل.

ورغم تخلف المحال عن المشاركة في الأوكازيون الشتوي إلا أن بعض المحال أقامت تخفيضات منذ عدة أيام كل على حدى بنسب تخفيض تراوحت ما بين 30 إلى 50%، يقول أحمد -بائع بأحد محال وسط البلد- إن محل عمله لم يعلم عن بدء الأوكازيون الشتوي.

وأضاف أحمد، أن بعض المحال أقامت أوكازيون منذ فترة نظرًا لركود حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية، موضحًا: "مش بنستنى الأوكازيون الشتوي وبنبدأ إحنا نعمل تخفيضات".

وعلل آخر -رفض ذكر اسمه- مالك محل أحذية أطفال في ذات المنطقة، عدم مشاركته بعدم علمه عن بدء الأوكازيون الشتوي، لافتًا إلى أنه يرى أنه من المبكر إقامة تخفيضات على المنتجات الشتوية خلال الفترة الحالية.

وأوضح الرجل الخمسيني: "الناس لسة بتشتري والأسعار كدة كدة معقولة".

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوي" اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وعن تخلف المحال عن المشاركة بالأوكازيون خلال اليوم الأول، أوضح مدير مديرية تموين الجيزة، أن باب الاشتراك فتح اليوم، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يتم تلقي الطلبات خلال الأسبوع الأول من فتح الباب.

وأضاف أنه من المتوقع مرور عدة أيام قبل بدء مشاركة المحال بالأوكازيون وإقامة التخفيضات.

يشار إلى أن وزارة التموين، ألزمت الجهات المشاركة في الأوكازيون بوجوب الحصول المسبق على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما ألزمت المشاركين، بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.