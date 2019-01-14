"المشاط": السياحة أصبحت من أسرع القطاعات نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن قطاع السياحة يلعب دورا هاما في دعم اقتصاديات الدول، حيث أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمي.

وقالت المشاط، في إحدى الجلسات النقاشية التي عقدت ضمن المؤتمر السنوي الثالث عن الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى تنظمه شركة "سي أي كابيتال"-، إن السياحة قطاع مصدر للخدمات، ويرتبط به ٧٠ صناعة أخرى ويساهم بنسبة ٢٠% فى الناتج الإجمالي المحلي، كما أنها من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، ومن القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا في الاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن هدفها كوزيرة سياحة أن يعمل فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة، لافتة إلى أهمية خلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي.

واستعرضت المشاط رؤية الوزارة لرفع القدرة التنافسية للقطاع وتغيير الصورة النمطية والنظرة للسياحة المصرية، وأكدت أهمية العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ الخاصة بالأمم المتحدة، وهى الأهداف التي تتبناها الدولة على مستوى قومي، لافتة إلى أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة.

وأوضحت أنه تماشيا مع استراتيجية الدولة وفى ظل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذى أطلقته الحكومة فى نوفمبر ٢٠١٦ والذى يتضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا، قامت وزارة السياحة بإطلاق برنامج للإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري من البرلمان فى نوفمبر الماضي، لافتة إلى المحاور الخمسة التى يتضمنها برنامج الإصلاح، والتي تم تحديد هدف واجراءات تنفيذية لكل منها، مضيفة أن أي إصلاح هيكلي يتضمن بجانب الإصلاحات التشريعية الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أهمية تحديث قوانين السياحة التى يتم العمل بها منذ عام ١٩٧٠ من خلال محور الإصلاح التشريعي، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى اللازمة لذلك، وهى وجود ممثلين منتخبين للغرف السياحية (حيث عقدت انتخابات الغرف يوم ٣١ أكتوبر الماضي )، ولاتحاد الغرف (الذي ستنعقد انتخاباته غدا) ليكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحي الخاص.

وأوضحت أن القانون أصبح يتيح للقطاع الخاص المساهمة في مجال النقل، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في النقل لاسيما النقل السياحي، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات على سبيل المثال، خاصة في ظل التحسن الذي تشهده مؤشرات السياحة الآن.

وأكدت أهمية برنامج تحفيز الطيران الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني في نوفمبر الماضي، والذي ساهم في ارتفاع معدلات الحركة السياحية، كما أن له أثرا كبيرا في رفع القدرة التنافسية لقطاع الطيران.

يذكر أن مؤتمر شركة "سي أي كابيتال" ينعقد هذا العام تحت عنوان "اقتناص الفرص الاستثمارية"، ويعقد فى الفترة من ١٤ وحتى 16 يناير الجاري.