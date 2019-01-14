الصحة: إجراء 123 عملية "رمد" و"شفة أرنبية" في ديسمبر الماضي

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان - ممثلة في قطاع الطب العلاجي - إجراء 123 عملية رمد ، وجراحة "شفة أرنبية"، وسبع مناظير للقلب ، بواسطة خبراء عالميين، تم استضافتهم في مصر، خلال شهر ديسمبر الماضي ، وذلك في إطار برنامج تبادل الخبراء الدوليين.

وصرح الدكتور خالد مجاهد - المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان - اليوم الإثنين، بأنه تم إجراء تسعين عملية جراحية في تخصصات جراحة "الشفة الأرنبية" وشق سقف الحلق بمستشفى الأقصر الدولي ، وذلك خلال الفترة من السادس حتى الرابع عشر من ديسمبر الماضي بواسطة "مؤسسة عملية الابتسامة " الأمريكية.

وأضاف المتحدث ، أن الدكتور خالد الغزالي - خبير الرمد بالولايات المتحدة - قام بإجراء 33 عملية رمد بمستشفى رمد الإسكندرية ، ومستشفى رمد دمنهور، كما أشرف على إجراء 13 عملية في مستشفى رمد الإسكندرية، ومناظرة 65 حالة في رمد دمنهور، بالإضافة إلى إلقاء أربع محاضرات تدريبية للأطباء بالمستشفيين ، للاستفادة من خبراته - وذلك في الفترة من الثاني والعشرين حتى السادس والعشرين من ديسمبر الماضي.

ونوه - في هذا الصدد - إلى مناظرة الدكتور حسام الجندي - الخبير في أمراض القلب بالولايات المتحدة - لسبع حالات في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، كما ألقى 8 محاضرات للأطباء .