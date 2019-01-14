"عرفات": إعادة النظر في 14 تشريعًا لتنظيم النقل البحري

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إعادة النظر في 14 تشريعًا تنظم النقل البحري لوضع حوافز للمستثمرين في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وأوضح الوزير، أن من ضمن الحوافز سيكون جزء يوجه في بناء السفن حتى لا يكون هناك فقط سفينة واحدة تعمل في النقل البحري.

وأكد أن النقل البحري سيكون له قانون ينظمه، فيما تدخل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، معندناش إلا سفينة واحدة وهذه مأساة.