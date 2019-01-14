معرض "IPS" العقاري يحقق 430 مليون جنيه مبيعات في نسخته الأولى بمصر

كتب- محمد عبدالناصر:

حقق المعرض الدولي للعقارات "ips" في نسختة الأولى بمصر، مبيعات قدرت بـ٤٣٠ مليون جنيه خلال أيامه الأربعه، والذي انطلقت فعالياته 10 يناير وانتهتَ أمس الأحد 13 يناير الجاري، فيما نظمت المعرض شركة الاستراتيجي الإماراتية، بالتعاون مع شركه MREC للخدمات العقارية المتكاملة.

وافتتح المعرض يوم الخميس الماضي المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، وممثلي كبري شركات التطوير العقاري في مصر.

وقال محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"، إن جناح الشركة بالمعرض حقق حجم مبيعات 200 مليون جنيه، فيما أستقبل الجناح خلال أيام المعرض مايقارب من 1700 عميل.

وأكد محمد أبوالنور مدير المبيعات بشركة Beta Egypt، أن جناح الشركة بالمعرض حققت حجم مبيعات وصلت لـ 30 مليون جنيه، وأستقبل الجناح خلال فترة المشاركه بالمعرض مايقارب من 200 زائر، مؤكداً على نجاح المعرض في نسختة الأولى بمصر.

وقال نادر بدر مدير التسويق بشركة edge holding، أن جناح الشركة حقق خلال فترة إنعقاد المعرض حجم مبيعات وصلت إلى 50 مليون، مشيراً إلى أن الشركة استقبلت خلال فترة أيام المعرض مايقارب من 180 زائر، فيما حققت شركة Mountain view خلال حجم مبيعات قدرتها إدارة التسويق بالشركة لـ 100 مليون جنيه، فيما استقبلت الشركة ما يقارب من 250 زائر.