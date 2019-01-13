رئيس "الوطنية للإعلام" يبحث إنتاج عمل درامي مشترك مع السودان

كتب- مصطفى علي:

استقبل حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، السفير علي مهدي، رئيس مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية بالسودان والمستشار الثقافي لسفارة السودان بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين الإعلام المصري والسوداني.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين في مختلف المحالات الإعلامية والتبادل الثقافي.

كما شهد اللقاء، مناقشة مشروع إعلامي لإنتاج عمل درامي مشترك بين البلدين يوضح مدى قوة وصلابة العلاقة بين البلدين والروابط التاريخية والاجتماعية بين شعبي وادي النيل.