عمرو نصار: يجرى الانتهاء من مفاوضات "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية"

كتب- أحمد علي:

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة السمراء خاصة وأن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.

وقال نصار، خلال لقاءه أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، اليوم الأحد، إن استراتيجية مصر ترتكز على تحقيق الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصة وأن مصر كباقي الدول الأفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها الأمر الذي يدفعها إلى التعاون مع باقي الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.

وأضاف وزير التجارة والنصاعة، أن مصر تمتلك 12 قطاعًا مُصدرًا لأفريقيا منها 6 قطاعات تحقق معدل نمو مرتفع حيث تتمتع المنتجات المصرية بميزات تنافسية عالية الجودة وبصفة خاصة في السوق الأفريقي.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في السوق الأفريقى من خلال محورين الأول مساعدة الدول الأفريقية في تنفيذ حلمهم ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديهم من خلال الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم إلى جانب مساعدتهم في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام المتوافرة بهذه الدول .



كما أوضح نصار، وجود تنسيق مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الأفريقى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من هذه الدول بالسوق الأفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الاستثماري الكبير، لافتًا إلى أن الوزارة تركز على 12 سوقًا أفريقيًا 6 منهم في شرق أفريقيا و6 في منطقة الغرب لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

وتابع: ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري يمثل خطوة هامة نحو القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء، وكذلك نجاح استضافة مصر لعدد من الفعاليات الاقتصادية الهامة خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تمثلت في منتدى أفريقيا للاستثمار بمدينة شرم الشيخ، والمعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والذي شهد مشاركة أكثر من 1000 عارض من دول القارة السمراء إلى جانب استضافة المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ممثلي 55 دولة أفريقية.

وأكد وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث لعبت مصر دورًا بارزًا في إعطاء دفعة لجولات المفاوضات من خلال استضافتها لمنتدى التفاوض الرابع عشر والذي أسفر عن إصدار حزمة القاهرة التكاملية والتي تضمنت تحديد آليات وتوقيتات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية بما يعزز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء.

وقال الوزير، إن الوزارة تسعي وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لزيادة التواجد المصري في السوق الأفريقي في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، فضلًا عن السعي لزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي خاصة وأنها لا تتعدى حاليًا 1% من واردات أفريقيا، لافتًا في هذا الإطار إلى قرار الوزارة بزيادة عدد المكاتب التجارية المصرية بأفريقيا حيث تصل حاليًا إلى 11 مكتبًا تجاريًا وهو الأمر الذي يعكس حرص الوزارة على تحقيق مزيد من التواصل مع هذا السوق الواعد.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية تعظيم دور مصر في إطار محيطها الأفريقي، خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الدول الرائدة بالقارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية زيادة معدلات الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.