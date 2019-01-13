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    دار الإفتاء: اتباع جنازة غير المسلم أمر جائز شرعا

    12:06 م الأحد 13 يناير 2019
    دار الإفتاء: اتباع جنازة غير المسلم أمر جائز شرعا

    دار الإفتاء المصرية

    كتب – محمود مصطفى:

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم اتِّباعُ جنازةِ غير المسلم وتشييعها، وهذا من صور المواساة والبرِّ ومكارِم الأخلاق المأمور بها شرعًا.

    وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: "مرَّ بنا جنازة، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا».

    وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الإسلام راعى مشاعرَ الإنسان وأحزانَه في حال الوفاة ولو كان على موت حيوان تعلَّق به؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل علينا ولي أخٌ صغيرٌ يُكَنَّى أبا عُمَير وكان له نغر يلعب به، فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فرآه حزينًا، فقال: «ما شأنُه؟» قالوا: مات نغره، فقال: «يا أبا عُمَيْرٍ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ؟».

     

    دار الإفتاء المصرية الجنازة

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