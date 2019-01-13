وصول جثامين المصريين ضحايا حادث الكويت لمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، فجر الأحد، جثامين المصريين المتوفين بالكويت، إثر وقوع حادث سير مأساوى بدولة الكويت، راح ضحيته ستة مصريين.

وقالت مصادر بالمطار، إن 5 جثامين من ضحايا الحادث، وهم: (عبد الرحيم علي موسى، أحمد موسى رضوان، عنتر موسى رضوان، سالم محمد عبد الحليم، على عبد اللطيف حرباوى)، وصلوا على متن رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران القادمة من دولة الكويت.

وأضافت المصادر أنه جرى فحص الجثماين من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، واستخراج تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لأسرهم.

يشار إلى أن ستة مصريين قد لقوا مصرعهم، وأصيب 5 كويتيين، جراء حادث سير مروع بين سيارة دفع رباعي تستقلها عائلة كويتية، وسيارة أجرة (تاكسي) يستقلها المصريون الستة، بطريق 500 بالقرب من مزارع الوفرة.

وكان الفريق يونس المصري، وزير الطيران، وجه الشركة الوطنية مصرللطيران بتقديم كل التسهيلات اللازمة لسرعة شحن الجثامين من الكويت الي القاهرة ثم نقلهم مجانا من مطار القاهرة إلى أقرب مطار لوجهاتهم على شبكة خطوط مصر للطيران الداخلية.

ووافق وزير الطيران، على تخفيض رسوم نقل جثامين المتوفين في حال تكلفهم بدفع الرسوم إلى 50% بدلا من 25% هذا بالإضافة إلى نقلهم على شبكة الخطوط الداخلية لمصر للطيران مجانا وذلك تخفيفا وتيسيرا على أسر المتوفين.