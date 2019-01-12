أمين تنظيم "مستقبل وطن": افتتاح صرح طبي بالشرقية ضمن مبادرة "حياة كريمة"



كتب - أسامة عبد الكريم:

قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الحزب لأكبر صرح طبي خيري في الشرقية بتكلفة 30 مليون جينه، يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وفقا لبيان اليوم السبت، أوضح هلال، أنها جزء من إسهامات الحزب التي يسعى لتوفيرها في كافة المحافظات من أجل توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجًا، مؤكدا أن الحزب يقدم كل الدعم لجميع المحافظات على حسب حاجتهم.

وأضاف، أن الحزب وضع على عاتقه القيام بدوره الخدمي والسياسي على أكمل وجه لذلك يساهم بكل الطرق في تقديم خدمات تكفل حياة كريمة للمواطنين من خلال تبرع رجال أعماله ومحبيه، مشيراً إلى أن الناس ملت من سمع الشعارات من الأحزاب وتريد أن ترى دور حقيقي وفعال على الأرض وهو ما يفعله مستقبل وطن في الفارة الحالية.

وشدد على أن الحزب يغطي كافة المدن والقرى والنجوع من خلال وجود 6200 وحدة حزبية هدفها الأول خدمة المواطنين وتوعيتهم ومشاركتهم في مشاكلهم والعمل على حلها، مضيفا أن وجود دور فعال للحزب السياسي على الأرض هو أكبر إقناع له على المشاركة السياسية وإعطاء الحزب صوته في أي انتخابات برلمانية أو محلية.

وأشار أمين تنظيم مستقبل وطن إلى أنه من خلال المتابعة ومن بعد الانتخابات الرئاسية نرى أن هناك شعبية قوية استطاع الحزب تحقيقها من خلال الخدمات والتواجد في الشارع وهو ما لم يحققه أي حزب أخرى موجود على الساحة، مؤكدا أن الحزب يدعو جميع الأحزاب والجمعيات ورجال الأعمال في مشاركة حزب مستقبل وطن من أجل انجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.