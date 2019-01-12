السيسي يلتقي عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالوادي الجديد

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم السبت، عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الوادي الجديد.

وأضاف راضي، في تصريحات مقتضبة، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستغلال إمكانيات الوادي الجديد في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وإقامة مجمع موحد مماثل للمصالح الحكومية بالوادي الجديد.