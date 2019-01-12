  • عاجل:بالفيديو.. صلاح يقود ليفربول لاستعادة الانتصارات وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    السيسي يلتقي عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالوادي الجديد

    06:00 م السبت 12 يناير 2019
    السيسي يلتقي عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالوادي الجديد

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب ـ يوسف عفيفي:
    قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم السبت، عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الوادي الجديد.

    وأضاف راضي، في تصريحات مقتضبة، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستغلال إمكانيات الوادي الجديد في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وإقامة مجمع موحد مماثل للمصالح الحكومية بالوادي الجديد.

     

    الوادي الجديد الرئيس السيسي بسام راضي رئاسة الجمهورية

    الخبر التالى:

    وزير الأوقاف: ترشيح 50 إمامًا للالتحاق بأكاديمية تدريب الشباب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان