أول تحرك من جامعة الأزهر بعد وفاة طالب بالمدينة الجامعية

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، فتح تحقيق عاجل في وفاة طالب بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، أمس الخميس.

ونعى رئيس جامعة الأزهر، الطالب بكلية اللغات والترجمة، أسامة إبراهيم، الذى وافته المنية أمس، وقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته وذويه وأساتذته وزملائه من طلاب العلم.

وأعلن في بيان له الجمعة، إجراء تحقيق عاجل؛ لكشف ملابسات الوفاة، وبيان ما إذا كان قد حدث أى إهمال من إدارة المدينة الجامعية للبنين أو مشرفيها أو من الطبيب المختص في التعامل الإنساني والطبي الواجب مع حالة الطالب، وإعداد تقرير طبي حول أسباب الوفاة.

وشدد على أنه لا تهاون مع أى شخص يثبت تقاعسه في أداء واجباته الوظيفية، وأنه ستتم إحالة المتورطين في الإهمال الطبي أو الإداري إلى النيابة.

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