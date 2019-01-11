"توقعات بانخفاض جديد خلال أيام".. هل أصبح الجو أكثر برودة في مصر؟

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة من الأحد 13 يناير الجاري وحتى الأربعاء 16 يناير الجاري، انخفاضاً جديداً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 3 – 4 درجات.

وعن موجات البرد التي تتعرض لها مصر حالياً، وصفها محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بـ"الطبيعية خلال موسم الشتاء".

وقال شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إن درجات الحرارة أقل من المعدلات "لكنها عادية خاصة وأن شهر يناير من أبرد شهور السنة، وكل عام مصر تتعرض لهذه الموجات الباردة والتي تأتي من أوروبا".

وتشهد مصر حالة من الطقس غير المستقر خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار الموجة الباردة على أنحاء البلاد، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة ومحافظات الدلتا إلى 6 درجات، وأقل من ذلك على المحافظات الساحلية.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية إلى أنه من يوم الأحد وحتى الأربعاء المُقبل هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة على أغلب محافظات شمال البلاد وحالة عامة من عدم الاستقرار في الطقس.

الأمر ذاته أكده وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، بقوله: "الجو طبيعي ولا توجد تغيّرات في حالة الطقس، وطبيعي في هذا الوقت من العام الذي يعد النصف الأول من فصل الشتاء، أن يكون أبرد فترة من العام، وهو ما نشعر به"، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المُقبل.

وأشار سعودي لمصراوي، إلى إمكانية تعرض مصر لموجات برد أشد من التي تشهدها حاليًا، "طالما التوزيعات الضغطية تساعد على ذلك، وحدث من قبل أن وصلت درجات الحرارة العظمى 7 و 8 درجات مئوية في محافظة القاهرة والصغرى كانت 3 درجات مئوية".