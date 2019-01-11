مُتحدث حكومي: لم نتوقف عن شراء "الكهرباء" من القطاع الخاص

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لم تتوقف عن شراء الكهرباء من القطاع الخاص، مشددا على أن سياسة الوزارة هي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء وخاصة من الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأضاف "حمزة" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم وضع التشريعات والآليات التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الكهرباء، والوزارة مستمرة في تطبيق هذه الآليات.

وأوضح أن هذه الآليات تتمثل في نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمحطات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، حيث تشتري وزارة الكهرباء إنتاج هذه المحطات وتربطه مباشرة بشبكة الكهرباء، ونظام منتج الطاقة المستقل (IPP) الذي يسمح للمنتج من القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء على أن يقوم هو ببيعها لمستهلك نهائي بمعرفته مع استخدامه للشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم، إضافة إلى نظام المناقصة التنافسية.

وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت أعمال شراء الكهرباء من القطاع الخاص بنظام يعرف بنظام تعريفة التغذية.