لقاء وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس السيسي.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتي أكد فيها حرص مصر على تعزيز أطر التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، كما أبرزت الصحف تأكيد بومبيو تقدير أمريكا لجهود الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

وتابعت الصحف إشادة الرئيس، خلال لقائه مع يانيس روباتيس مدير المخابرات اليونانية، لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليونان، وفي سياق رئاسي آخر، اهتمت الصحف بإصدار الرئيس قرارا جمهوريا بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، لتمويل استيراد سلع أساسية لمصر.

كما تناقلت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس النواب لعرض الإنجازات التشريعية والرقابية للمجلس طوال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وأبرزت الصحف أيضا مشاركة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر في اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة غدا في الإمارات.

خارجيا، سلطت الصحف الضوء على تعرض رئيس هيئة أركان الجيش الوطني اليمني وقيادات عسكرية أخرى للإصابة في هجوم حوثي جديد بطائرة مسيرة عن بعد على عرض عسكري للجيش الوطني بقاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مصر، حيث تناقلت الصحف تصريحات الرئيس السيسي أثناء لقائه مع بومبيو، التي أكد الرئيس خلالها أن مصر حريصة على تعزيز أطر التعاون وتعميق الشراكة الإستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لدورها المحوري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط، لاسيما في الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الصحف أن الرئيس شدد أيضا على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، مشيرا إلى التعاون مع واشنطن، لإحياء عملية السلام ودفع المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية.

وأضاف السيسي أن مصر حكومة وشعبا تواصل جهودها الحثيثة لدحر الإرهاب والفكر المتطرف، وتقويض خطره أمنيا وفكريا، لافتا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين لتدعيم تلك الجهود.

وتناقلت الصحف أيضا خطاب وزير الخارجية الأمريكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث أشاد بومبيو بعلاقات الصداقة المصرية الأمريكية وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى في محاربة الإرهاب، وكذلك في حماية الحريات الدينية فى مصر، منتقدا في الوقت نفسه سياسات الإدارة الأمريكية السابقة تجاه دول منطقة الشرق الأوسط، والتى وصفها بأنها أضرت كثيرا بالدور الأمريكى فى المنطقة وبمصالح حلفائها، واصفا الولايات المتحدة فى المرحلة الحالية بأنها "قوة خير فى المنطقة".

وأبرزت صحيفة (الأهرام) جلسة المباحثات التي عقدها وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي، حيث تناولا سبل دفع وتدعيم أوجه العلاقات الثنائية، من خلال زيادة وتيرة الزيارات على المستويات السياسية والفنية وتنويع أطر التشاور والتعاون المشترك، بما فى ذلك البدء فى التحضير لعقد جولة جديدة من آلية الحوار الاستراتيجي، والمشاورات فى صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين خلال العام الحالي.

وذكرت الصحيفة أن شكري أعاد التأكيد على المباديء الرئيسية المحددة للموقف المصرى إزاء أزمات المنطقة، والتى تتأسس على أهمية حماية الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، وإفساح المجال للحلول السياسية.مشيرة إلى أن الوزيرين استعرضا تقييم مسار العملية السياسية فى سوريا.

وحول الشأن اليمني، أبرز شكرى التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء اليمنيين على الصعيدين السياسى والإنساني، والعمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد.

وأضافت الصحيفة أن شكرى حرص على استعراض الجهود المصرية إزاء الأوضاع فى ليبيا، محذراً من خطورة استمرار مد الميليشيات بالسلاح، وتأثير ذلك على استقرار دول المنطقة، كما تباحث الوزيران حول حالة الجمود التى تصيب عملية السلام على ضوء التطورات الأخيرة، وأهمية إحياء جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بالاعتماد على الدور الراسخ لمصر فى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

وفي شأن رئاسي آخر، نقلت صحيفة (الأخبار) عن الرئيس السيسي تأكيده - خلال لقائه أمس مع يانيس روباتيس مدير عام جهاز المخابرات القومي اليوناني، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة - اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليونان في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر واليونان.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشار إلى استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط، في إطار دعم سيادة الدول علي أراضيها وترسيخ مؤسساتها الوطنية وتوفير الأمن لشعوبها.

محليا، نشرت صحيفة (الأهرام) قرار الرئيس السيسي - المنشور بالجريدة الرسمية- بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 30 يناير من العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن المؤسسة تسعى لتوفير سقف ائتماني في حدود 3 مليارات دولار أمريكى خلال مدة سريان الاتفاقية التى تظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

وأشارت إلى قرار جمهوري آخر نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس بالموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن توكيل الحكومة المصرية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ، ثم بيعها للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013.. ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بجلسته المعقودة فى 25 يوليو 2018.

وفي شأن محلي آخر، تابعت الصحف وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس النواب أمس بحضور وسائل الإعلام العربية والأجنبية بمناسبة مرور 3 سنوات على حلف اليمين الدستورية للبرلمان، حيث استعرض النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم المجلس، الإنجازات التشريعية والرقابية للمجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن حسب الله القول إن المجلس شارك في بناء الدولة المدنية الحديثة من خلال التشريع، مشيرا إلى أن المجلس أنجز 506 مشروعات قانون خلال ثلاثة أدوار انعقاد، وقد يصل إلى 700 مشروع قانون مع نهاية دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الاحصاء هو الأكبر علي مدار عمر البرلمان المصري.

وذكرت الصحيفة أن حسب الله أكد أن مصر - بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - فعلت الدبلوماسية البرلمانية لتساند الدول المصرية، وأن رئيس المجلس قام بالعديد من الزيارات الخارجية، وتولى العديد من المسئوليات الدولية والعربية، التي ساهمت في دعم الدولة، مؤكدا أنه لا يوجد صراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بل تعاون وتنسيق وأن الحكومة تتفاعل مع أعضاء مجلس النواب.

وأوردت الصحيفة - نقلا عن المتحدث البرلماني - أن المجلس تمكن، خلال ثلاث سنوات، من تقديم ومناقشة ألفين و645 طلب إحاطة و1170 بيانا عاجلا، و62 طلبات مناقشة عامة و1702 من الاقتراحات برغبة، وتم استخدام الأدوات الرقابية التشريعية بمسئولية وطنية.

في سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيشارك في اجتماعات الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والتى تبدأ اجتماعاتها غدا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء سيشارك - بالنيابة عن رئيس الجمهورية - في اجتماعات وزراء الطاقة الأفارقة التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية، حيث تأتي مشاركة مصر في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة للعلاقات القوية بين مصر والوكالة فى مجال الطاقة المتجددة.

اقتصاديا، نقلت صحيفة (الأخبار) عن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار القول - خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات الذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة حتي نهاية العام المالي (2018 – 2019) - إن هناك تنسيقا كبيرا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتعزيز منظومة التصدير، مضيفا أن المنظومة تعتمد على رؤية شاملة لأهم قطاعات التصدير والسعي لحل كافة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أن نصار أوضح أن جهود الهيئة في إطار خطتها لتنمية الصادرات المصرية ساهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية بالأسواق العالمية لتبلغ نحو 25 مليار دولار خلال عام 2018، وبزيادة قدرها 6ر11 % عن العام قبل الماضي، وأن أبرز القطاعات التصديرية التي شهدت نمواً خلال هذه الفترة تتمثل في قطاع الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والمفروشات المنزلية، والمنتجات اليدوية، والكتب والمصنفات.

خارجيا ، أبرزت صيحفة (الجمهورية) مقتل 6 عناصر من الجيش اليمني وجرح 20 شخصاً، بينهم إعلاميون أمس عندما استهدفت ميليشيات الحوثي عرضاً عسكرياً في قاعدة (العند) العسكرية شمال محافظة لحج بطائرة بدون طيار، مشيرة إلى أن من بين المصابين نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ لحج، ورئيس شعبة الاستخبارات، والناطق الرسمي باسم المنطقة الرابعة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني القول إن الهجوم يثبت عدم استعداد المتمردين للسلام، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الحكومة الشرعية وإجبار الميليشيات على التخلي عن أسلحتها والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها منذ انقلابهم علي الشرعية في البلاد، مضيفا أن الحكومة اليمنية صادرت شحنات أسلحة قادمة من إيران، وأن الطائرة الإيرانية المستخدمة في الهجوم هي "دليل آخر علي استمرار الإيرانيين في تسليح الحوثيين وزعزعة استقرار اليمن".

واهتمت صحيفة (الأهرام) بفوز مرشح المعارضة الكونجولية فليكس تشيسكيدى بمنصب الرئاسة فى الانتخابات التى أجريت فى 30 ديسمبر الماضي، ونقلت عن رئيس مفوضية الانتخابات كورنيلى نانجا - في مؤتمر صحفي أمس - القول إن النتائج الأولية للانتخابات تكشف عن حصول تشيسكيدى على 38.57% من الأصوات التى تجاوزت الـ 18 مليونا .

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية من المقرر أن تعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات بحلول 15 يناير الحالي، على يؤدى أن الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في 18 يناير الحالى.

وأضافت الصحيفة أن بارنابى كيكايا بن كاروبي، أحد كبار مستشارى رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية جوزيف كابيلا، أقر بهزيمة مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات إيمانويل رامازانى شادري.

وفي ليبيا، ركزت صحيفة (الجمهورية) - في صفحتها الأولى - على تجديد المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري أمس المطالبة بفتح تحقيق دولي في دعم تركيا للإرهاب بليبيا، موضحا أن تركيا وفرت غرف عمليات لإدارة المعركة الإرهابية في ليبيا، وأصبحت قاعدة إعلامية تبث من خلالها جميع القنوات الداعمة للإرهاب.

ولفتت الصحيفة أن المسماري أكد إرسال تركيا للسلاح إلي ليبيا، مذكرا بضبط كميات كبيرة من الأسلحة القادمة من تركيا إلي ليبيا في أكثر من مناسبة، مضيفا أن جميع الأموال الليبية المهربة نقلت إلى تركيا في شكل استثمارات وعقارات للإرهابيين هناك، قائلا: "هناك عملاء لتركيا في الموانئ والمطارات، يعملون علي مساعدة أنقرة، ونحن نعرفهم جميعا".