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    برتوكول تعاون بين "أكساد" و"بحوث الصحراء" لحفر 400 بئر نشو في مطروح

    11:00 م الخميس 10 يناير 2019
    برتوكول تعاون بين "أكساد" و"بحوث الصحراء" لحفر 400 بئر نشو في مطروح

    توقيع بروتكول تعاون بين أكساد وبحوث الصحراء

    أ ش أ

    وقع الدكتور سيد خليفة مدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) في القاهرة اليوم الخميس بروتوكول تعاون مع مركز بحوث الصحراء ممثلا في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بحضور نائب رئيس المركز الدكتور عبد الله زغلول لتنفيذ 400 بئر نشو صالحة الشرب والزراعة، وإجراء ممارسات زراعية لـ 99 مزرعة نموذجية.

    وأكد خليفة، أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح له دور بارز في تنفيذ الأنشطة التنموية في المحافظة خاصة في مجال حصاد المياه لما يتمتع به من خبرات فنية عالية بالإضافة إلى سرعة التنفيذ معدلات كبيرة.

    من جانبه، أكد نائب رئيس مركز بحوث الصحراء أن الدور الذي يقوم به المركز هو دور رائد في مجال التنمية الزراعية في مطروح.

    وحضر توقيع البروتوكول محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، والدكتور إبراهيم غربال من مكتب اكساد بالقاهرة، والدكتور حمدي عبدالعزيز، المدير التنفيذي لمشروع تأهيل وتنمية الوديان بمطروح.

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    سيد خليفة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة مطروح مركز بحوث الصحراء الزراعة

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