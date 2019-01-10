الحكومة توافق على نزع ملكية 915 قطعة أرض بـ"مثلث ماسبيرو" - نص كامل

القاهرة- مصراوي:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على نزع ملكية 915 مواطنًا من أرض كان منطقة "مثلث ماسبيرو" ببولاق الدكرور بالقاهرة، لم يتقدموا بالمستندات التي تفيد بملكيتهم لتلك العقارات.

ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار الذي جاء ضمن قرار اعتبار أرضي مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا، محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.