  • عاجل:رياح تصل لعاصفة وبرودة.. الأرصاد: طقس سيئ الأسبوع المقبل "البسوا تقيل"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    الحكومة توافق على نزع ملكية 915 قطعة أرض بـ"مثلث ماسبيرو" - نص كامل

    09:29 م الخميس 10 يناير 2019
    الحكومة توافق على نزع ملكية 915 قطعة أرض بـ"مثلث ماسبيرو" - نص كامل

    مثلث ماسبيرو

    القاهرة- مصراوي:

    وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، على نزع ملكية 915 مواطنًا من أرض كان منطقة "مثلث ماسبيرو" ببولاق الدكرور بالقاهرة، لم يتقدموا بالمستندات التي تفيد بملكيتهم لتلك العقارات.

    ونشرت الجريدة الرسمية، نص القرار الذي جاء ضمن قرار اعتبار أرضي مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا، محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة.

     

    مثلث ماسبيرو نزع ملكية مصطفى مدبولي بولاق أبو العلا

    الخبر التالى:

    إعلاميون ومسؤولون يشاركون بعزاء والدة جمال الشاعر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان