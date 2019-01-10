"48 ألف معلم".. مديريات التعليم تحصر العجز قبل إعلان التقدم للعقود المؤقتة

كتبت-ياسمين محمد:

انتهت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، من حصر العجز والزيادة في أعداد وتخصصات المعلمين، وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، قبل فتح باب التعاقد المؤقت خلال النصف الثاني من يناير الجاري.

وأوضح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن إحصائية العجز بالمديريات التعليمية في مختلف المحافظات قدرت بنحو 48 ألف معلم.

ويمكن لخريجي كليات التربية، أو الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ مناسب للتخصص بالإضافة إلى شهادة تأهيل تربوي "دبلوم تربوي"، التقدم لشغل الوظائف فور الإعلان عنها.

وبالنسبة لأعداد العقود المطلوبة من كل محافظة على مستوى الجمهورية:

1- محافظة القاهرة:3257 معلمًا، منهم 1228 معلم رياض أطفال، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة:

- عدد 1111 معلم فصل

- عدد 597 لغة عربية

- عدد 321 نشاط فني

2- محافظة الإسكندرية: 1859 معلمًا، في التخصصات التالية:

- عدد 294 لغة عربية

- عدد 305 لغة انجليزية

- عدد 135 حاسب آلي

- عدد 277 نشاط فني

- عدد 524 معلم فصل

- عدد 324 رياض اطفال

3- محافظة الجيزة: 6960 معلمًا في التخصصات التالية:

- عدد 683 نشاط فني

- عدد 409 موسيقي

- عدد 31 مجال زراعي

- عدد 109 مجال صناعي

- عدد 2078 معلم فصل

- عدد 4 تربية خاصة

- عدد 490 رياض أطفال

-عدد 1208 لغة عربية

- عدد 649 لغة انجليزية

- عدد 166 لغة فرنسية

- عدد 19 لغة ألمانية

- عدد 603 علوم

- عدد 141 دراسات اجتماعية

- عدد 370 اقتصاد منزلي

4- محافظة الشرقية: 979 معلمًا، في التخصصات التالية:

- عدد 393 لغة عربية

- عدد 74 لغة انجليزية

- عدد 361 رياضيات

- عدد 64 نشاط فني

- عدد 87 معلم فصل

5- محافظة البحيرة: 10134 معلم في التخصصات التالية:

- عدد 721 لغة عربية

- عدد 539 لغة انجليزية

- عدد 2 لغة ألمانية

- عدد 1179 رياضيات

- عدد 229 علوم

- عدد 127 دراسات اجتماعية

- عدد 109 اقتصاد منزلي

- عدد 592 حاسب آلي

- عدد 568 نشاط فني

- عدد 560 موسيقي

- عدد 117 مجال صناعي

- 4318 معلم فصل

- عدد 5 تربية خاصة

- عدد 1068 رياض أطفال

6- محافظة القليوبية:1167 معلمًا في التخصصات التالية:

- عدد 414 نشاط فنى

- عدد 753 رياض اطفال

7- محافظة كفر الشيخ: 940 معلمًا في التخصصات التالية:

- 190 رياضيات

- 270 نشاط فنى

- 480 رياض اطفال

8- محافظة المنوفية:1423 معلمًا في التخصصات التالية:

- 236 لغة عربية

- 168 نشاط فني

- 31 مجال زراعي

- 22 مجال صناعي

- 965 رياض أطفال

9- محافظة الدقهلية: 3492 معلم في التخصصات التالية:

- 1773 لغة عربية

- 274 لغة انجليزية

- 899 رياضيات

- 375 دراسات اجتماعية

- 54 حاسب آلي

- 26 نشاط فني

- 91 معلم فصل

10- محافظة الإسماعيلية:847 معلم في التخصصات التالية:

- 133 لغة عربية

- 214 لغة انجليزية

- 7 لغة ألمانية

- 175 نشاط فني

- 16 مجال زراعي

- 27 مجال صناعي

- 167 معلم فصي

-108 رياض أطفال

11- محافظة السويس: 3 معلمين مجال زراعي

12- محافظة الفيوم: 1765 معلمًا في التخصصات التالية:

- 280 لغة عربية

- 281 لغة انجليزية

- 258 رياضيات

- 115 نشاط فني

- 10 مجال صناعي

- 769 معلم فصل

- 52 رياض أطفال

13- محافظة بني سويف، 2539 معلم في التخصصات التالية:

- 258 نشاط فني

- 16 مجال زراعي

- 1166 معلم فصل

- 161 رياض أطفال

- 544 لغة عربية

- 8 لغة انجليزية

- 226 رياضيات

- 138 علوم

- 22 اقتصاد منزلي

14- محافظة المنيا: 3397 معلمًا في التخصصات التالية:

- 762 رياضيات

- 336 علوم

- 197 اقتصاد منزلي

- 460 نشاط فني

- 1372 معلم فصل

- 270 رياض أطفال

15- محافظة أسيوط: 1853 معلمًا في التخصصات التالية:

- 409 لغة عربية

- 820 رياضيات

- 473 معلم فصل

- 151 رياض أطفال

16- محافظة سوهاج: 3028 معلمًا في التخصصات التالية:

- 1049 رياضيات

-119 علوم

-240 حاسب آلي

-331 نشاط فني

-27 مجال زراعي

-365 معلم فصل

-897 رياض أطفال

17- محافظة قنا: 785 معلمًا في التخصصات التالية:

- 139 نشاط موسيقي

-18 لغة عربية

-114 لغة انجليزية

-374 رياضيات

- 37 علوم

-103 اقتصاد منزلي

18- محافظة الأقصر:621 معلمًا في التخصصات التالية:

-113 نشاط فني

-55 مجال زراعي

-10 معلم فصل

-242 رياض أطفال

-122 لغة عربية

-6 لغة انجليزية

-35 رياضيات

-13 دراسات اجتماعية

-25 حاسب آلي

19- محافظة أسوان:828 معلمًا في التخصصات التالية:

-59 لغة عربية

-2 لغة ألمانية

39 رياضيات

-27 علوم

-14 دراسات اجتماعية

-107 اقتصاد منزلي

-30 حاسب آلي

-60 نشاط فني

-406 معلم فصل

-8 تربية خاصة

-76 رياض أطفال

20- شمال سيناء: 156 معلمًا في التخصصات التالية:

- 78 نشاط فني

-78 نشاط موسيقي

21- جنوب سيناء: 1023 معلمًا في التخصصات التالية:

-100 لغة عربية

-39 لغة انجليزية

-64 رياضيات

-85 علوم

-38 دراسات اجتماعية

-75 اقتصاد منزلي

-62 حاسب آلي

-100 نشاط فني

-1 فلسفة ومواطنة

-132 مجال زراعي

-122 مجال صناعي

-140 معلم فصل

-10 تربية خاصة

-45 رياض أطفال