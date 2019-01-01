محافظ الجيزة: مدارس جديدة لحل مشكلة الكثافة بالفصول لاستقبال عام التعليم

الجيزة- أ ش أ:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تسعى جاهدة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار استعداد المحافظة لاستقبال عام التعليم كما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ -في تصريحات اليوم الثلاثاء- إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في قطاع التعليم والصحة من أجل تطوير البنية الأساسية للمواطن الجيزاوي، مؤكدًا ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وقرر محافظ الجيزة قبول التبرع بقطعة أرض بمساحة 2200 م2 من دكتور بكلية الحقوق جامعة المنوفية وذلك لإقامة مدرسة للتعليم الثانوي والتي تقدر قيمتها بمبلغ "17 مليون جنيه" بالإضافة إلى مبلغ "ثلاثة ملايين جنيه"؛ للمساهمة في أعمال بناء المدرسة لخدمة أبناء قرية منيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

وقال راشد، إن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.

يذكر أن الأرض المقرر إقامة المدرسة عليها تقع مباشرة على طريق الدير حوض الواجب أمام مركز شباب منيل شيحه بجانب الكتلة السكنية ما يسهم في خدمة قطاع كبير من المواطنين لحاجة القرية لها.