عبد العال: تعديلات قانوني التموين و"المنافسة" تسد المنافذ على المحتكرين

كتب- أحمد علي:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يهدف إلى سد المنافذ على مرتكبي الممارسات الاحتكارية والمتلاعبين بمواد التموين.

وقال عبد العال - خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد - إن مشروع القانون يُغلظ العقوبة على المتلاعبين بمواد التموين والبترول والسلع المدعومة من الدولة، كما يُجرم فعل إخفاء السلع والذي يؤدي إلى تعطيش السوق ورفع الأسعار.

وأضاف عبد العال :"المتلاعبون يطورون أساليبهم، والُمشرع يحاول بقدر الإمكان سد المنافذ أمام مرتكبي الجريمة".