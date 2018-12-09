الزراعة: فريد فؤاد مديرًا لمعمل المستحضرات البيطرية.. وسمير ناصف وكيلًا له

كتب-أحمد مسعد:

كلّف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور فريد فؤاد زكي وكيل المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطرية بالعمل مديراً للمعمل، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 1693 لسنة 2018.

كما أصدر الوزير قرارًا اليوم الأحد، بتكليف الدكتور سمير عبدالمعز عبدالونيس ناصف، رئيس بحوث بالمعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات الحيوية البيطرية بالعمل وكيلاً لذات المعمل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان، إن تلك التكلفات تأتس ضمن عددة قرارات اتخذها الوزير، وتهدف إلى تحسين وتيرة العمل بمختلف القطاعات.