وزير الآثار: مليار دولار تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير؛ والمقرر افتتاحه عام 2020.

وشرح العناني، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اليوم الأحد، مراحل العمل داخل المتحف والممول من الحكومة اليابانية فى عام ٢٠٠٦. وقال: للأسف الشديد هذا المكان العظيم والذى يمثل واجهة حقيقية لمصر تعرض لبطء شديد فى العمل عقب ثورة يناير، إلا إن نشاط العمل تم استئنافه فى عام ٢٠١٦.

ولفت الوزير، إلى أنه جرى الانتهاء من 80% من العمل داخل المتحف، ووافقت الحكومة اليابانية على إقراض مصر ٤٥٠ مليون دولار.

وقال: جملة تكلفة مشروع المتحف المصري الكبير مليار دولار.

وأكد وزير الآثار: فى الفترة الماضية جرى نقل 45 ألف قطعة آثار من أشهرها تمثال رمسيس كما تم ترميم 40 ألف قطعة آثار.